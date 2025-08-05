В Москве после рейда в хостеле задержали 300 нелегальных мигрантов

CentralAsia (CA) - Силовики при поддержке Росгвардии провели рейд в хостеле в центре Москвы. Правоохранители задержали 300 человек, которых подозревают в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Росгвардии.

Всех иностранцев-нелегалов доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Всего в ходе мероприятий документы проверили у 400 иностранцев.