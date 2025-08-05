экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве после рейда в хостеле задержали 300 нелегальных мигрантов

CentralAsia (CA) -  Силовики при поддержке Росгвардии провели рейд в хостеле в центре Москвы. Правоохранители задержали 300 человек, которых подозревают в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Росгвардии.

Всех иностранцев-нелегалов доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Всего в ходе мероприятий документы проверили у 400 иностранцев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com