В Москве после рейда в хостеле задержали 300 нелегальных мигрантов
- Азия и мир, общество
- 16:33, 05 августа 2025
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CentralAsia (CA) - Силовики при поддержке Росгвардии провели рейд в хостеле в центре Москвы. Правоохранители задержали 300 человек, которых подозревают в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Росгвардии.
Всех иностранцев-нелегалов доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Всего в ходе мероприятий документы проверили у 400 иностранцев.
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