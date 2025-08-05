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Великобритания начнет задерживать мигрантов, прибывающих в страну на лодках
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Правительство Великобритании объявило о планах начать задерживать мигрантов, прибывающих в страну на лодках. Это произойдет по новому соглашению, по которому Великобритания будет принимать некоторых просителей убежища, а других отправлять обратно во Францию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По условиям сделки, достигнутой премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Великобритания будет возвращать часть нелегальных мигрантов в обмен на прием такого же числа людей, ещё не пытавшихся пересечь границу.

Это решение принято на фоне рекордного роста числа нелегальных пересечений и политического давления, в том числе со стороны лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. По словам Стармера, это способ исправить «сломанную систему предоставления убежища».

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