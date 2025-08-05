В Узбекистане еще одного мужчину осудили за участие в военных действиях на стороне России

CentralAsia (UZ) - Зафарабадский районный суд Джизакской области Узбекистана признал местного жителя, служившего по контракту в российской армии, виновным по статье наемничество. 24-летнего К.С. приговорили к 4 годам ограничения свободы, сообщает UzNews.uz со ссылкой на материалы суда.

В октябре 2024 года узбекистанец выехал на заработки в Россию. По его словам, через Telegram он узнал о вакансии на лесопилке с зарплатой 150 тысяч рублей (около $2 тысяч). После прохождения медосмотра мигрант подписал трудовой договор. Он утверждает, что оказался обманутым, так как позднее понял, что на самом деле заключил контракт с Минобороны на прохождение военной службы.

Подсудимый признался, что с ноября участвовал в охране позиций в селе Большое Солдатское Курской области РФ, вблизи которого проходили боестолкновения между армиями России и Украины. Причем узбекистанцу пригрозили, что в случае отказа от выполнения заданий его осудят на 5 лет колонии.

В январе-феврале текущего года иностранец находился в городе Судже, где доставлял продовольствие на боевые позиции. Здесь К.С. заболел и был отправлен в госпиталь, затем на лечение в лагерь. Узнав, что его хотят вновь отправить в зону боевых действий, наемник бежал из лагеря и добрался до Москвы. Далее он обратился в посольство Узбекистана и, получив «Свидетельство на возвращение», вылетел на родину.

Согласно признаниям подсудимого, за службу в армии РФ ему выплатили 1,3 млн рублей (более $16 тысяч), которые мигрант переслал родителям и потратил на «обмундирование».

На суде К.С. просил учесть, что попал на СВО, не зная о заключении контракта с Минобороны, и при первой возможности вернулся в Узбекистан. Он признал вину и раскаялся.

В итоге суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и назначил наемнику 4 года ограничения свободы. В этот период ему запрещено участвовать в массовых мероприятиях, пользоваться интернетом, покидать территорию Джизакской области и менять место жительства без разрешения властей.