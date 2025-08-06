Норвегия, Швеция и Дания выделят $500 млн на поставку американского оружия Украине

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CentralAsia (CA) - Норвегия, Швеция и Дания объявили о поддержке инициативы НАТО по поставке американского оружия Украине. Страны совместно выделят для этой цели около пяти миллиардов норвежских крон (около 500 миллионов долларов), сообщило правительство Норвегии.

Норвегия выделит 146 миллионов долларов, Дания — около 90 миллионов долларов. Швеция — 275 миллионов долларов.

Три страны совместно профинансируют один из первых пакетов в рамках новой инициативы «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). Это механизм, как ожидается, поможет обеспечить быстрые поставки в Украину американского оружия и техники, в частности системы ПВО Patriot.

4 августа о своем участии в инициативе PURL также объявили Нидерланды. Страна обязалась профинансировать пакет американского вооружения, куда войдут комплектующие и ракеты к системам Patriot, на сумму 500 миллионов евро (579 миллионов долларов).

Президент США Дональд Трамп заявил в середине июля, что Соединенные Штаты и НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине. По его словам, союзники по альянсу заплатят Вашингтону за оружие для Киева.

В рамках соглашения был разработан специальный механизм. В рамках этого механизма, как сообщал Reuters, Украина будет определять приоритетные виды необходимого ей оружия, а союзники по НАТО будут решать между собой, кто из них предоставит такое вооружение или заплатит за него США.