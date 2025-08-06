Оползень полностью смыл деревню в Индии, около 100 человек пропали без вести

CentralAsia (CA) - В северном индийском штате Уттаракханд наводнение полностью разрушило деревню Дхарали в округе Уттаркаши. Четыре человека погибли, еще около 100 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местных властей.

Из-за проливных дождей вышла из берегов река Кхирганга, что привело к мощному селевому потоку. На опубликованном NDTV видео показано, как грязевая «лавина» обрушивается на деревню, смывая дома и разрушая дороги.

Главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами заявил, что спасательные команды были развернуты в «военном режиме».

В город направили 150 военнослужащих, которые помогли спасти около 20 человек, выживших под потоком грязи.

Часть города была завалена обломками. Местами грязь доходила до крыш домов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что «мы сделаем все возможное, чтобы оказать помощь».

Метеорологическое управление Индии объявило красный уровень опасности для региона, заявив, что в отдельных частях Уттаракханда зафиксированы «чрезвычайно сильные» осадки — около 21 сантиметра.