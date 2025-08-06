экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Оползень полностью смыл деревню в Индии, около 100 человек пропали без вести

CentralAsia (CA) -  В северном индийском штате Уттаракханд наводнение полностью разрушило деревню Дхарали в округе Уттаркаши. Четыре человека погибли, еще около 100 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местных властей.

Из-за проливных дождей вышла из берегов река Кхирганга, что привело к мощному селевому потоку. На опубликованном NDTV видео показано, как грязевая «лавина» обрушивается на деревню, смывая дома и разрушая дороги.

Главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами заявил, что спасательные команды были развернуты в «военном режиме».

В город направили 150 военнослужащих, которые помогли спасти около 20 человек, выживших под потоком грязи.

Часть города была завалена обломками. Местами грязь доходила до крыш домов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что «мы сделаем все возможное, чтобы оказать помощь».

Метеорологическое управление Индии объявило красный уровень опасности для региона, заявив, что в отдельных частях Уттаракханда зафиксированы «чрезвычайно сильные» осадки — около 21 сантиметра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com