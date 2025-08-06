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Береговая охрана США назвала причины катастрофы батискафа «Титан»
На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва
На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва

CentralAsia (CA) -  Главной причиной катастрофы батискафа «Титан», спускавшегося к останкам «Титаника», было то, что его владелец Стоктон Раш грубо и систематически игнорировал правила безопасности и технические требования к подобным аппаратам. Об этом говорится в отчете, который во вторник выпустила Береговая охрана США.

«Титан» был раздавлен толщей воды на глубине почти четыре километра в июне 2023 года.

На его борту были сам Стоктон Раш, пилот Поль-Анри Наржоле и трое пассажиров, заплативших за погружение к «Титанику» сотни тысяч долларов: британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулеманом. Все они мгновенно погибли.

Составители отчета констатируют, что «Титан» был раздавлен из-за «утраты целостности конструкции», в результате которой все, кто был на борту, были убиты давлением примерно в 350 килограммов на квадратный сантиметр.

По мнению специалистов, конструкция корпуса «Титана», сделанного из клееного слоями углеволокна с носом и кормой из титана, была изначально ущербной и опасной, а Стоктону Рашу удавалось уклоняться от надлежащих проверок и процедур.

К этому Раша, как полагают составители отчета, подталкивало тяжелое финансовое положение его фирмы OceanGate. По словам бывших сотрудников фирмы, им задерживали зарплату, а клиенты, заплатившие большие деньги за погружение, но не получившие эту услугу в условленное время, грозили Рашу судом.

В результате Раш ради того, чтобы выполнить желания ВИП-клиентов, заплативших сотни тысяч, подгонял сотрудников, заставлял игнорировать требования техники безопасности и вообще, согласно тексту доклада, создал «токсичную рабочую атмосферу, в которой увольнение старших сотрудников и угроза увольнения применялись для того, чтобы заставить сотрудников и временных работников молчать об их опасениях».

Если бы Раш не погиб в катастрофе, следователи Береговой охраны рекомендовали бы Министерству юстиции США рассмотреть вопрос об уголовном деле против него.

По оценке специалистов, корпус «Титана», скорее всего, дал трещину в одном из двух мест: либо в клееном месте соединения углеволоконной части с титановой на носу аппарата, либо в самой углеволоконной части там же, возле носа.

Отчет объемом более 300 страниц содержит основные выводы, причины катастрофы и 17 рекомендаций, направленных на усиление контроля над подводными аппаратами и устранение пробелов в регулировании.

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