Береговая охрана США назвала причины катастрофы батискафа «Титан»

На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва

CentralAsia (CA) - Главной причиной катастрофы батискафа «Титан», спускавшегося к останкам «Титаника», было то, что его владелец Стоктон Раш грубо и систематически игнорировал правила безопасности и технические требования к подобным аппаратам. Об этом говорится в отчете, который во вторник выпустила Береговая охрана США.

«Титан» был раздавлен толщей воды на глубине почти четыре километра в июне 2023 года.

На его борту были сам Стоктон Раш, пилот Поль-Анри Наржоле и трое пассажиров, заплативших за погружение к «Титанику» сотни тысяч долларов: британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулеманом. Все они мгновенно погибли.

Составители отчета констатируют, что «Титан» был раздавлен из-за «утраты целостности конструкции», в результате которой все, кто был на борту, были убиты давлением примерно в 350 килограммов на квадратный сантиметр.

По мнению специалистов, конструкция корпуса «Титана», сделанного из клееного слоями углеволокна с носом и кормой из титана, была изначально ущербной и опасной, а Стоктону Рашу удавалось уклоняться от надлежащих проверок и процедур.

К этому Раша, как полагают составители отчета, подталкивало тяжелое финансовое положение его фирмы OceanGate. По словам бывших сотрудников фирмы, им задерживали зарплату, а клиенты, заплатившие большие деньги за погружение, но не получившие эту услугу в условленное время, грозили Рашу судом.

В результате Раш ради того, чтобы выполнить желания ВИП-клиентов, заплативших сотни тысяч, подгонял сотрудников, заставлял игнорировать требования техники безопасности и вообще, согласно тексту доклада, создал «токсичную рабочую атмосферу, в которой увольнение старших сотрудников и угроза увольнения применялись для того, чтобы заставить сотрудников и временных работников молчать об их опасениях».

Если бы Раш не погиб в катастрофе, следователи Береговой охраны рекомендовали бы Министерству юстиции США рассмотреть вопрос об уголовном деле против него.

По оценке специалистов, корпус «Титана», скорее всего, дал трещину в одном из двух мест: либо в клееном месте соединения углеволоконной части с титановой на носу аппарата, либо в самой углеволоконной части там же, возле носа.

Отчет объемом более 300 страниц содержит основные выводы, причины катастрофы и 17 рекомендаций, направленных на усиление контроля над подводными аппаратами и устранение пробелов в регулировании.