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Бывшая первая леди Южной Кореи извинилась за расследование о коррупции
Ким Гон Хи
Ким Гон Хи

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее впервые за всю историю бывшая первая леди оказалась под следствием. 6 августа Ким Гон Хи, супруга экс-президента Юн Сок Ёля, пришла на допрос к специальному прокурору в центре Сеула и публично попросила прощения у граждан, сообщает Reuters.

«Я искренне сожалею, что такой незначительный человек, как я, вызвала беспокойство у всей страны», – сказала Ким журналистам перед тем, как зайти в офис спецпрокурора. 

Она отказалась отвечать на вопросы о выдвинутых против неё обвинениях. Ким подозревают в целой серии преступлений – от махинаций с акциями до получения взяток и злоупотребления влиянием. В частности, её обвиняют в том, что она получила ювелирные украшения и дорогие подарки от представителей бизнеса и религиозных организаций в обмен на покровительство. В числе подарков – ожерелье Van Cleef & Arpels стоимостью свыше 60 млн вон ($40,1 тыс.) и две сумки Chanel, которые, по версии следствия, не были задекларированы как имущество президента и его жены.

Муж Ким, Юн Сок Ёль, сейчас находится в тюрьме. Его обвиняют в попытке ввести военное положение в декабре 2024 года, политик ожидает суда по делу о мятеже. Экс-президенту грозит пожизненный срок или смертная казнь. Своё дело он называет политической расправой и отказывается участвовать в следственных действиях.

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