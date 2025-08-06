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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приехал в Москву

CentralAsia (CA) -  Специальный посланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву. Об этом сообщают российские СМИ. 

По данным ТАСС, Уиткоффа встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Предыдущий раз Стивен Уиткофф прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, до этого он 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. С начала года это уже пятый визит спецпосланника США в Россию. Reuters сообщало, что в этот раз американский дипломат встретится с «руководством России». Кремль допускал его встречу с Путиным на этой неделе.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту в Украине. В противном случае президент США пригрозил ввести санкции против России и ввести пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть. Трамп заявил, что примет решение о мерах против России и ее торговых партнеров после переговоров Уиткоффа в Москве.

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