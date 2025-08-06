Трамп проведет встречу с лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 августа в Белом доме в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

Один из источников заявил, что, возможно, по результатам встречи будет объявлено о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, которые несколько десятилетий находятся в состоянии конфликта.

Правительство Армении подтвердило, что премьер-министр Никол Пашинян посетит Вашингтон 7-8 августа. По данным пресс-службы, Пашинян проведет трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым, которая необходима «для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе».

Армения и Азербайджан пытаются заключить мирное соглашение с 2023 года — после того как Баку провел операцию, в ходе которой взял территорию Нагорного Карабаха под свой контроль. В марте 2025 года стороны согласовали проект мирного соглашения. В июле лидеры Азербайджана и Армении провели мирные переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах, но тогда ни о каком решении не объявляли.