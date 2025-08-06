Монголия изучит опыт Китая в пенсионной реформе

CentralAsia (MNG) - Министр семьи, труда и социальной защиты Аубакир Телунхан 5 августа 2025 года встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Монголии г-жой Шэнь Миньцзюань для обмена мнениями по вопросам расширения сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области охраны труда и техники безопасности, изучив передовой опыт пенсионных реформ Китайской Народной Республики, включая многоуровневую пенсионную систему, развитие частных пенсионных фондов и корректировку политики с учетом старения населения.

Обе страны имеют опыт успешного сотрудничества по обмену практиками в совершенствовании правовой среды, стандартизации и систем контроля, связанных с охраной труда и техникой безопасности, включая программы обмена экспертами.

Стороны договорились о сотрудничестве и обмене опытом в области разработки цифровой системы охраны труда (ОСБТ) в Монголии, а также о передаче передового опыта Китая в области передовых технологий. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань выразила готовность поддержать это предложение и подтвердила готовность к сотрудничеству.

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