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40-градусная жара вернется на юг Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Жаркая погода вернется на юг Казахстана в ближайшие дни, на севере сохранятся дожди, сообщает «Казгидромет».

Так, по данным синоптиков, с 8 августа на юг Казахстана начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана – это обусловит повышение температуры воздуха днем до +35+41 градусов.

В северных регионах под влиянием холодных воздушных масс пройдут дожди с грозами, в отдельных районах ожидаются сильные дожди, возможен град.

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