экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Проект «Зелёное озеро 1008 жилых единиц», поддерживаемый Китаем, близится к завершению

CentralAsia (MNG) -  Проект «Зелёное озеро 1008 жилых единиц» и новая центральная очистная станция, поддерживаемые Китаем, — два ключевых проекта по повышению уровня жизни в Монголии, финансируемых за счёт безвозмездной помощи и льготных кредитов Китая. 

Министр Бат-Амгалан Энхтайван и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань встретились 5 августа 2025 года, чтобы обменяться мнениями о расширении сотрудничества. Они рады видеть, что эти проекты близки к завершению!

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com