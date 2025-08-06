Проект «Зелёное озеро 1008 жилых единиц», поддерживаемый Китаем, близится к завершению

CentralAsia (MNG) - Проект «Зелёное озеро 1008 жилых единиц» и новая центральная очистная станция, поддерживаемые Китаем, — два ключевых проекта по повышению уровня жизни в Монголии, финансируемых за счёт безвозмездной помощи и льготных кредитов Китая.

Министр Бат-Амгалан Энхтайван и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань встретились 5 августа 2025 года, чтобы обменяться мнениями о расширении сотрудничества. Они рады видеть, что эти проекты близки к завершению!

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