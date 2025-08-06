Система Ebarimt будет полностью цифровизирована

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Батшугар Энхбаяр провёл встречу с представителями профильных ведомств в рамках полной цифровизации системы Ebarimt.

В встрече приняли участие заместитель председателя Банка Монголии Энхтайван Ганболд, генеральный директор Департамента платёжных систем Банка Монголии Анар Энхболд, заместитель директора Главного налогового управления Монголии Энхболд Амжаа, директор Центра информационных технологий финансов Батбилэг Төмөр подчеркнули возможность полного отказа от бумажных чеков Ebarimt в пользу цифровой системы.

В настоящее время электронные чеки автоматически регистрируются через мобильное приложение «CU Mongolia». Банк «Хан» напрямую интегрировал свои внутренние сервисы с системой Ebarimt, а такие компании, как Mobicom и Unitel, также подключили свои сервисы к автоматизированной системе регистрации. Следуя этой модели, сейчас начаты работы по обеспечению автоматической регистрации покупок, совершаемых с использованием банковских карт граждан, в системе Ebarimt.

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Э. Батшугар Энхбаяр заявил: «В рамках инициативы премьер-министра Монголии Занданшатара Гомбожава по увеличению кэшбэка Ebarimt с 2% до 5%, мы запускаем проект по упрощению и полной цифровизации регистрации чеков Ebarimt. Эти усилия станут ключевым компонентом цифрового перехода Монголии».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения