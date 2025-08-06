В Алматы простились с космонавтом Талгатом Мусабаевым

CentralAsia (KZ) - В Алматы 6 августа прошла церемония прощания с казахстанским космонавтом, народным героем Талгатом Мусабаевым. Проститься с ним пришли государственные деятели, коллеги, родные и друзья, передает Tengrinews.kz.

Церемония проходила в Доме офицеров. У входа дежурил почетный караул. В фойе здания была установлена портретная экспозиция, а к микрофону поочередно выходили коллеги и официальные лица, чтобы выразить соболезнования.

От имени президента Касым-Жомарта Токаева соболезнования родным и близким выразил государственный советник Ерлан Карин. В своей речи он отметил вклад Мусабаева в развитие отечественной космонавтики и науки.

«Талгат Амангельдиевич — одна из самых ярких личностей в истории Казахстана. Его имя навсегда вписано в летопись отечественной космической отрасли», — сказал Карин.

С прощальной речью выступил и первый космонавт Казахстана Токтар Аубакиров. Он подчеркнул, что Мусабаев не только выходил в космос, но и внес весомый вклад в подготовку молодых специалистов.

Проститься с Мусабаевым также пришли его коллеги — космонавт Айдын Аимбетов, российский космонавт и авиационный спортсмен Сергей Крикалев, а также представители государственных и общественных организаций.

После церемонии в Доме офицеров прощание продолжилось в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где прошел траурный митинг. Похороны состоятся на кладбище Кенсай.

Талгат Мусабаев умер 4 августа в возрасте 74 лет.

Космонавт является Героем России и народным Героем Казахстана. Он совершил три полета в космос, суммарно Мусабаев пробыл там 341 сутки, 9 часов и 48 минут. В открытый космос он выходил восемь раз. Мусабаев командовал первой российской экспедицией посещения МКС.

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