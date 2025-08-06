Расширение сотрудничества с Итальянской Республикой в области управления чрезвычайными ситуациями

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Монголии Джованной Пиккаррета, главой Департамента внешних связей Агентства гражданской защиты Италии Агостино Горетти и директором Фонда CIMA Роберто Рудари.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам расширения и развития сотрудничества с Итальянской Республикой в области управления чрезвычайными ситуациями, обмена опытом, реализации проектов по повышению потенциала персонала, а также возможностей взаимодействия в случае стихийных бедствий, вызванных изменением климата и такими катастрофами, как засуха, дзуд, наводнения, лесные пожары и землетрясения.

Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян выразил благодарность за участие сотрудников ГУЧС в проекте «Укрепление национального потенциала по созданию инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям», реализуемом Итальянской Республикой в восьми странах Азии, и пожелал им успехов в учебной деятельности.

Джованна Пиккаррета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Монголии, высказала мысль о возможности совместной работы двух стран по реализации большего количества проектов и программ в области реагирования на чрезвычайные ситуации, отметив, что потенциал Монголии по реагированию на чрезвычайные ситуации достиг международных стандартов.

В этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Итальянской Республикой. Наши страны активно сотрудничают во всех областях, включая торговлю, экономику, политику, культуру, науку, промышленность и сельское хозяйство.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая расширение возможностей путешествий между двумя странами путем налаживания прямого авиасообщения, поддержку экспорта шерсти и кашемира, создание совместных предприятий для выхода на евро-азиатский рынок, реализацию проектов, способствующих увеличению товарооборота и поддержке экспорта и импорта, а также сотрудничество путем внедрения новых технологий и инноваций.

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