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В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) -  На территории Кыргызстана 5 августа в 18:44 произошло землетрясение, которое ощущалось и в Узбекистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Сила подземных толчков в эпицентре оценивается 6 баллов. Магнитуда составила 5,2, очаг залегал на глубине 15 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 292 км в северо-восточном направлении. Приведённые сейсмоцентром координаты указывают на Джалал-Абадскую область Кыргызстана.

На территории Узбекистана сила толчков оценена:

  • Андижанская область: 3−4 балла, 68 км.
  • Наманганская область: 3 балла, 96 км.
  • Ферганская область: 2−3 балла, 131 км.
  • Ташкент — 2 балла.

Толчки в Ташкенте продолжались около 40−50 секунд. Жильцы многоэтажек сообщили, что колебания были ощутимыми, в квартирах раскачивались люстры.

В пресс-службе МЧС заявили, что пострадавших нет.

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