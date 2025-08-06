В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
- Узбекистан, общество
- 15:09, 06 августа 2025
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CentralAsia (UZ) - На территории Кыргызстана 5 августа в 18:44 произошло землетрясение, которое ощущалось и в Узбекистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.
Сила подземных толчков в эпицентре оценивается 6 баллов. Магнитуда составила 5,2, очаг залегал на глубине 15 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 292 км в северо-восточном направлении. Приведённые сейсмоцентром координаты указывают на Джалал-Абадскую область Кыргызстана.
На территории Узбекистана сила толчков оценена:
- Андижанская область: 3−4 балла, 68 км.
- Наманганская область: 3 балла, 96 км.
- Ферганская область: 2−3 балла, 131 км.
- Ташкент — 2 балла.
Толчки в Ташкенте продолжались около 40−50 секунд. Жильцы многоэтажек сообщили, что колебания были ощутимыми, в квартирах раскачивались люстры.
В пресс-службе МЧС заявили, что пострадавших нет.
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