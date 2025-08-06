В Узбекистане ощущалось землетрясение с эпицентром в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - На территории Кыргызстана 5 августа в 18:44 произошло землетрясение, которое ощущалось и в Узбекистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Сила подземных толчков в эпицентре оценивается 6 баллов. Магнитуда составила 5,2, очаг залегал на глубине 15 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 292 км в северо-восточном направлении. Приведённые сейсмоцентром координаты указывают на Джалал-Абадскую область Кыргызстана.

На территории Узбекистана сила толчков оценена:

Андижанская область: 3−4 балла, 68 км.

Наманганская область: 3 балла, 96 км.

Ферганская область: 2−3 балла, 131 км.

Ташкент — 2 балла.

Толчки в Ташкенте продолжались около 40−50 секунд. Жильцы многоэтажек сообщили, что колебания были ощутимыми, в квартирах раскачивались люстры.

В пресс-службе МЧС заявили, что пострадавших нет.