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Монголия экспортирует товары в 68 стран мира

CentralAsia (MNG) -  Монголия экспортирует товары в 68 стран мира, при этом на Китай приходится 91,9%, на Швейцарию – 5,0%, на США – 1,2% и на Россию – 0,4%, что составляет 98,5% от общего объема экспорта.

По данным Главного таможенного управления, по состоянию на июль этого года Монголия также экспортировала 13,3 тонны мяса животных и субпродуктов, а также 4,7 тонны золота.

 

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