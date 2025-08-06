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Покупка золота ЦБ Монголии сократилась на 24,1%

CentralAsia (MNG) -  Центральный банк Монголии приобрел у юридических и физических лиц семь тонн золота за первые семь месяцев 2025 года, что на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Банк Монголии в понедельник.

По состоянию на июль средняя цена золота, приобретенного Банком Монголии, составляла 384 712,91 монгольского тугрика (около 107,1 доллара США) за грамм.

Покупка золота является одним из ключевых способов обеспечения экономической стабильности страны Центральным банком путем последовательного увеличения валютных резервов, сообщил банк.

Валютные резервы Монголии выросли до 5,206 млрд долларов США в первой половине 2025 года.

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