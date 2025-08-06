Возобновлено бурение на медно-никелевом проекте «Овал» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Asian Battery Metals PLC (ASX:AZ9) возобновила программу бурения третьей фазы на медно-никелёвом (Cu-Ni) проекте Овал в Ямбатском районе аймака Говь-Алтай, Монголия. Программа будет сосредоточена на тестировании высокопроводящих пластин, выявленных в ходе недавних наземных электромагнитных исследований с помощью SAMSON.

Бурение будет сосредоточено на участках Овал, Северный Овал, Южный и MS1 с целью расширения минерализованной зоны проекта и улучшения структурного понимания месторождения.

«Мы рады возобновить программу бурения на нашем проекте Oval Cu-Ni. По мере продолжения наземных электромагнитных измерений на месторождении нам важно проверить начальные пластины проводимости, выявленные в ходе электромагнитной съёмки с фиксированным контуром. Цель этой программы – подтвердить эффективность электромагнитных исследований SAMSON для потенциально значительного расширения зоны охвата месторождения Oval Cu-Ni», – заявил управляющий директор AZ9 Ган-Очир Зундуйсурэн.

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