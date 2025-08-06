Монгольских школьников познакомили с энергетикой Урала и русским языком

CentralAsia (MNG) - Необычный проект по профориентации реализует Уральский федеральный университет. Подростки из Монголии приехали в Екатеринбург, чтобы познакомиться с энергосистемой Урала и одновременно улучшить знание русского языка. Параллельно с ними прибыли и два десятка педагогов, которые с помощью коллег разрабатывают методические пособия по массовому обучению русскому языку в монгольских школах.

Сотрудничество между УрФУ и министерством энергетики Монголии длится не один год. В 2023-м стороны договорились о подготовке кадров для двух крупных электростанций страны - ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Для их обучения в уральском вузе было выделено 20 мест. Но в пилотный проект ребята пришли не со школьной скамьи.

- Дополнительное образование получают студенты Монгольского университета науки и технологий, которые сначала обучатся русскому языку, а затем пройдут подготовку по специальности и вернутся в страну для работы на ТЭЦ, - пояснили в пресс-службе вуза.

Новый проект нацелен на более молодое поколение: чтобы монгольские ребята уже со школьной скамьи ориентировались на возможность получения высшего образования в России. Реализуется программа Свердловским региональным фондом поддержки молодежных инициатив за счет Фонда президентских грантов.

Как утверждают эксперты, широкое распространение русского языка за рубежом и ранняя профориентация иностранной молодежи, направленная на знакомство с технологиями российских предприятий, - тренд последних лет. Закрыть дефицит кадров в России можно за счет привлечения квалифицированных специалистов из визовых стран, уверена ведущий аналитик Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.

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