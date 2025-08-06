Монголия и Оман планируют создать совместный инвестиционный фонд

CentralAsia (MNG) - 4 августа 2025 г. министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с президентом Управления по инвестициям Омана (OIA) Султаната Оман г-ном Абдулсаламом бин Мохаммедом Аль Муршиди. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе встречи стороны отметили активное развитие дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Султанатом Оман в последние годы и выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии.

Министр Батцэцэг Батмөнх выразила удовлетворение тем, что представители султаната во главе с президентом Международного арбитражного суда посетили Монголию, провели встречи с соответствующими министерствами и ведомствами и определили направления для будущего сотрудничества. Министерство иностранных дел Монголии выразило готовность оказывать всестороннюю поддержку.

Президент OIA Абдулсалам бин Мохаммед Аль Муршиди отметил, что встречи с премьер-министром Монголии и представителями Министерства промышленности и минеральных ресурсов, Министерства экономики и развития, а также Министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии были плодотворными с точки зрения получения информации о потенциальных совместных программах и проектах. Президент OIA выразил уверенность в том, что первый пилотный проект начнётся в ближайшее время.

Стороны договорились изучить вопрос о создании совместного инвестиционного фонда, направленного на развитие двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также провести переговоры на уровне соответствующих ведомств.

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