Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Кремле

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

Стив Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. Это пятый визит посланника Трампа в Россию. Последний раз Уиткофф встречался с Путиным в апреле.

За неделю до визита господина Уиткоффа в Москву Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10 дней на урегулирование конфликта в Украине. В противном случае он допустил введение 100-процентных пошлин в отношении России и ее партнеров, включая покупателей российских энергоресурсов. Трамп заявил, что примет решение о мерах против России и ее торговых партнеров после переговоров Уиткоффа в Москве.