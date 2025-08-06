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Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Кремле

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

Стив Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. Это пятый визит посланника Трампа в Россию. Последний раз Уиткофф встречался с Путиным в апреле.

За неделю до визита господина Уиткоффа в Москву Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10 дней на урегулирование конфликта в Украине. В противном случае он допустил введение 100-процентных пошлин в отношении России и ее партнеров, включая покупателей российских энергоресурсов. Трамп заявил, что примет решение о мерах против России и ее торговых партнеров после переговоров Уиткоффа в Москве.

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