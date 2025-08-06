За полгода в Узбекистане по статьям о домашнем насилии наказали свыше пяти тысяч человек

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CentralAsia (UZ) - В январе-июне текущего года в Узбекистане свыше пяти тысяч человек были привлечены к ответственности за домашнее насилие. Правда, в большинстве случаев против нарушителей возбуждали административные дела. Соответствующую статистику представил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов.

В частности, за отчетный период по статье 59-2 («Семейное (бытовое) насилие») Кодекса Узбекистана об административной ответственности были наказаны 4952 гражданина. Из них 3200 человек оштрафовали, 1752 — арестовали.

По аналогичной статье Уголовного кодекса (126-1) заводили дела в отношении 231 лица. При этом 65 преступников приговорили к заключению в колонии, 166 — получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, 986 граждан были привлечены к ответственности по статье 41-1 КоАО («Сексуальное домогательство»). В данном случае 628 правонарушителей подверглись аресту, еще 358 — штрафу.

Абидов также указал, что в первом полугодии 2025 года по статье 141-3 («Разглашение сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека») УК Узбекистана были осуждены 99 человек. Из них 24 гражданина получили тюремные сроки, 75 — наказания, не связанные с лишением свободы.

Как подчеркнул в своем сообщении представитель Верховного суда, в судебно-правовой системе осуществляются масштабные реформы, направленные на защиту прав человека. В частности, благодаря этому повышается роль и авторитет женщин в обществе, укрепляется их социально-политическая активность.

Отмечается, что реформы вышли на новый уровень после того, как 11 апреля 2023 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому Административный и Уголовный кодексы республики дополнили статьями о домашнем насилии, сексуальных домогательствах и разглашении сведений, затрагивающих тайну личной жизни.