Сборная Кыргызстана заняла второе место на чемпионате мира по мас-рестлингу

CentralAsia (MNG) - В Монголии проходил чемпионат мира по мас-рестлингу. В соревновании приняли участие более 300 команд с пяти континентов.

Сборная Монголии добилась большого успеха, завоевав 5 золотых, 10 серебряных и 36 бронзовых медалей, в общей сложности 51 медаль.

Под патронажем Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, Офис Президента Монголии, Министерство культуры, спорта, туризма и по делам молодежи, Аппарат Губернатора аймака Архангай и Федерация мас-рестлинга Монголии успешно организовали «VII Чемпионат мира по мас-рестлингу» с 31 июля по 3 августа 2025 года на спортивном комплексе «АРА» и арене «АРА» в центре аймака Архангай.

По итогам соревнований первое место заняла сборная Российской Федерации, второе место – сборная Киргизской Республики, третье место – сборная Монголии.

