«Песочный фестиваль-2025» пройдет 15–17 августа

CentralAsia (MNG) -  С 15 по 17 августа 2025 года в аймаке Өмнөговь пройдет ежегодный «Песочный фестиваль» /Элсэн манханы баяр/.

В этом году фестиваль пройдёт у подножия песчаного хребта Хонгор и дюны Дуут в сомоне Сэврэй, одном из девяти чудес аймака Өмнөговь.

Трёхдневное мероприятие будет включать разнообразную программу, сочетающую спортивные соревнования, культурные мероприятия и туристические мероприятия, рассчитанные как на местных, так и на иностранных туристов.

