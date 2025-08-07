экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Искусство дипломатии: изысканная выставка исторических артефактов и фотографий

CentralAsia (MNG) -  В честь 75-летия дипломатических отношений между Монголией и Чешской Республикой в Музее изящных искусств имени Занабазара официально открылась фото- и архивная выставка под названием «Искусство дипломатии».

Выставка организована совместно «Фондом посла культуры заместителя министра» и Монголо-чешским центром языка и культуры Koruna.

Цель этой специальной выставки — увековечить историю дипломатических отношений между двумя странами и воздать должное выдающемуся вкладу бывших послов, старших дипломатов, сотрудников посольств и других ключевых лиц, сыгравших важнейшие роли за последние 75 лет.

Фонд «Заместитель посла культуры» призван сохранить наследие монгольских деятелей, с честью служивших своей стране, и передать эту память будущим поколениям. Соорганизатором фонда является Монголо-чешский центр языка и культуры Koruna, который стремится содействовать взаимопониманию между народами Монголии и Чехии посредством языка, культуры и традиций.

Основные моменты выставки:

  • Вклады послов и высокопоставленных дипломатов Монголии и Чехии
  • Исторические вехи деятельности посольства Монголии в Чехии
  • Редкая коллекция из 75 исторических фотографий и архивных документов, прослеживающих развитие двусторонних отношений на протяжении 75 лет
  • «Дипломатические отношения — это больше, чем политика, это человеческие связи, которые определяют историю.
