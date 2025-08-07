Возврат НДС увеличится до 5%

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав объявил, что размер возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) будет увеличен с нынешних 2% до 5%, назвав это шагом вперед в деле прозрачности и вовлечения граждан.

«Налоги, которые вы платите, — самый ценный актив страны», — заявил премьер-министр. «Первая хорошая новость заключается в том, что возврат НДС будет увеличен до 5%. Я реализую эту инициативу, которая получила мощную общественную поддержку два года назад. Вторая хорошая новость заключается в том, что государственный бюджет на 2026 год будет составлен не только чиновниками, но и с учётом общественного мнения. Ваши предложения бесценны».

Действующий закон предусматривает возврат НДС потребителям в размере 2%. В 2024 году общий объём поступлений НДС составил 1,1 трлн тугриков, а сумма поступлений за первую половину 2025 года уже достигла 1 трлн 80 млрд 300 млн тугриков.

Правительство ожидает, что повышение ставки возмещения побудит больше потребителей требовать квитанции об уплате НДС, что поможет сократить уклонение от уплаты налогов со стороны некоторых розничных торговцев, которые устанавливают непоследовательные цены с НДС и без него.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения