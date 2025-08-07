Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины для Индии из-за того, что она закупает нефть у России

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных ввозных пошлин на товары из Индии. Указ опубликован на сайте Белого дома.

В соответствии с документом, новые пошлины (помимо ранее введенных Трампом) составят 25%. Ставка вступает в силу через 21 день с момента публикации указа.

В обосновании указа Трамп отметил, что принял такое решение из-за того, что Индия продолжает покупать нефть у России.

Трамп угрожал ввести пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть, если Москва не прекратит боевые действия в Украине до 8 августа. Первоначально он говорил о пошлинах в 100%, однако 5 августа сказал, что якобы никогда не называл конкретных цифр.

Индия — второй по объемам покупатель российской нефти в мире после Китая.

В правительстве Индии неофициально говорили, что прекращать закупки не планируют. МИД страны подчеркивал, что покупать нефть у России Индию вынудили обстоятельства — ее традиционные поставщики из-за российско-украинского конфликта переориентировались на Европу.