экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины для Индии из-за того, что она закупает нефть у России
Предыстория: Трамп пригрозил «значительно» повысить пошлины для Индии из-за российской нефти. МИД Индии ответил

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных ввозных пошлин на товары из Индии. Указ опубликован на сайте Белого дома.

В соответствии с документом, новые пошлины (помимо ранее введенных Трампом) составят 25%. Ставка вступает в силу через 21 день с момента публикации указа.

В обосновании указа Трамп отметил, что принял такое решение из-за того, что Индия продолжает покупать нефть у России.

Трамп угрожал ввести пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть, если Москва не прекратит боевые действия в Украине до 8 августа. Первоначально он говорил о пошлинах в 100%, однако 5 августа сказал, что якобы никогда не называл конкретных цифр.

Индия — второй по объемам покупатель российской нефти в мире после Китая.

В правительстве Индии неофициально говорили, что прекращать закупки не планируют. МИД страны подчеркивал, что покупать нефть у России Индию вынудили обстоятельства — ее традиционные поставщики из-за российско-украинского конфликта переориентировались на Европу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com