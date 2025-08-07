В Китае из-за вируса чикунгунья ввели меры как во время пандемии COVID-19

CentralAsia (CA) - В китайской провинции Гуандун власти вновь вводят санитарные ограничения, напоминающие времена пандемии COVID-19. Как пишет Bloomberg, поводом стала стремительно распространившаяся вспышка лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, передающегося исключительно через укусы инфицированных комаров.

Эпицентром вспышки стал десятимиллионный город Фошань. По данным BBC, с июля здесь зафиксировано более 7000 случаев заражения. В больницах города пациентов укладывают на койки, накрытые москитными сетками, где они остаются в течение недели, либо до тех пор, пока вирус не перестает определяться в анализах. 95% заболевших выписываются в течение семи дней, и большинство случаев протекает в легкой форме, отмечают местные власти.

Тем не менее, в Китае уже применяются комплексные меры, напоминающие подход времен борьбы с COVID-19. В Фошане, как сообщает Bloomberg, введены массовое тестирование, отслеживание истории поездок, дезинфекция на уровне районов и даже контроль за покупкой медикаментов. Аптеки обязаны регистрировать данные покупателей 47 наименований препаратов, снимающих жар, сыпь и суставные боли — стандартные симптомы чикунгуньи. Подобный алгоритм применялся в стране в период борьбы с коронавирусом: покупка определенных лекарств могла автоматически ограничивать передвижение человека и требовать прохождения ПЦР-теста.

В китайских соцсетях, таких как Weibo и Xiaohongshu, реакция пользователей варьируется от тревоги до иронии: многие воспринимают такие меры как «дежавю» с возвращением к временам тотального контроля. При этом власти пока не рассматривают введение строгих локдаунов, нанесших серьезный удар по экономике во время пандемии, пишет Bloomberg.

Специалисты в области здравоохранения, однако, критикуют чрезмерность некоторых шагов. По мнению старшего эпидемиолога RTI International Донала Бисанцио, для борьбы с чикунгуньей приоритетом должно стать уничтожение переносчиков — комаров, а не применение антикоронавирусных подходов. Вирус не передается от человека к человеку: комар заражается, укусив больного, и затем может инфицировать других, продолжая цепочку.

Местные власти все же концентрируются на борьбе с насекомыми. В Фошане стартовала недельная кампания по уничтожению комаров: массовая дезинфекция, очистка стоячей воды, применение спиралей от комаров, а также обязательное использование москитных сеток. Отели, рестораны и предприятия, игнорирующие санитарные предписания, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 юаней (около 140 долларов).

Кроме того, отдельные регионы за пределами Гуандуна усилили контроль за передвижением. В городах Фучжоу и Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) введен 14-дневный мониторинг здоровья для тех, кто прибыл из Фошаня. Жители должны отслеживать появление симптомов, таких как температура, головная боль и боль в суставах, и немедленно обращаться к врачам при их появлении. Похожие меры введены в некоторых районах Шэньчжэня.