Общее число подтвержденных случаев кори достигло 13 171

CentralAsia (MNG) -  Общее число подтвержденных случаев кори по состоянию на 7 августа достигло 13 171.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) обновил информацию о ситуации с корью. По состоянию на 7 августа, общее число подтверждённых случаев достигло 13 171. И 57 человек госпитализированы. Из них 8 легких, 48 умеренных и 1 тяжелый.

Общее число выздоровевших составляет 13 066 человек, 57 проходят лечение дома, 10 человек умерли.

По возрастным группам корью заразились 2928 детей в возрасте от 0 до 4 лет, 1698 детей в возрасте от 5 до 9 лет и 4994 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет.

