МИД Индии заявил, что предпримет меры в ответ на пошлины США

CentralAsia (CA) - Индия предпримет меры в ответ на тарифные барьеры США. Об этом заявили в индийском МИД, комментируя указ президента США Дональда Трампа о дополнительных 25-процентных пошлинах на индийские товары.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали решение американского лидера «неоправданным» и «неразумным» и заверили, что в своей политике Нью-Дели будет руководствоваться собственными национальными интересами.

«Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные тарифы для Индии за действия, которые несколько других стран также предпринимают в своих собственных национальных интересах»,— отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который предполагает дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары. Новые тарифные барьеры вступают в силу через 21 день, говорится в тексте документа. Причиной введения тарифов президент США назвал тот факт, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». При этом в тексте указано, что в документ могут быть внесены изменения в случае, если правительство РФ или иностранного государства, на которое распространяется действие настоящего приказа, «предпримет значительные шаги для урегулирования» ситуации.

Дональд Трамп пригрозил существенным повышением пошлины для Нью-Дели не только за покупку, но и за перепродажу в третьи страны энергоносителей из РФ. Индия назвала необоснованными претензии США из-за закупок российской нефти.