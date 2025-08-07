Большинство граждан остаются недовольными государственными услугами

Оценки деятельности государственных служащих будут опубликованы

Правительство Монголии на очередном заседании Кабинета министров, состоявшемся 6 августа 2025 года, поручило министерствам и ведомствам публично раскрывать результаты оценки деятельности государственных служащих, размещая отчеты на своих официальных сайтах.

Сводный обзор данных по оценке и стимулированию, представленных 11 министерствами и 16 ведомствами за 2024 год и первую половину 2025 года, показывает, что средний рейтинг эффективности работы государственных служащих составляет 98,7%. Хотя большинство госслужащих получают оценки «Отлично–А» или «Удовлетворительно–В», более 60 процентов граждан остаются недовольны государственными услугами. В ответ на это правительство поручило всем министрам, главам ведомств, губернаторам аймаков и столицы, а также Секретариату Великого Государственного Хурала и директорам его подведомственных учреждений публично опубликовать оценки деятельности своих организаций за первую и вторую половины 2024 года и первую половину 2025 года до 20 августа 2025 года на своих официальных сайтах.

Первый заместитель председателя канцелярии кабинета министров Мөнх-Эрдэнэ Дэмбэрэлцэрэн заявил: «Независимая оценка деятельности государственных органов и государственных служащих обеспечит прозрачность и подотчётность, что приведёт к повышению производительности. Это также повысит качество государственных услуг, укрепит общественное доверие и усилит ответственность руководителей».

Министру Монголии и Главному канцелярию кабинета министров Бямбацогту Сандагу поручено контролировать меры по повышению справедливости и эффективности системы оценки деятельности государственных служащих.

