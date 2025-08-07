Сборная Монголии примет участие во Всемирных играх в КНР

CentralAsia (MNG) -

Сборная Монголии примет участие в XII Всемирных играх, которые пройдут в Чэнду, Китай, с 7 по 17 августа 2025 года.

Сборную Монголии принял начальник Управления государственного управления Государственного комитета по физической культуре и спорту Баттулга Осор, который вручил им государственный флаг и пожелал успехов.

Во время встречи глава Государственного комитета по физической культуре и спорту Билэгт Эрдэнэсайхан отметил, что окажет всестороннюю поддержку спортсменам.

В этом году во Всемирных играх примут участие около 5000 спортсменов из 118 стран.

Всемирные игры проводятся каждые четыре года с 1981 года и являются одним из крупнейших спортивных мероприятий, обеспечивающих гендерное равенство. Всемирные игры включают в себя неолимпийские виды спорта, и соревнования пользуются большим уважением. В них принимают участие спортсмены мирового уровня в таких дисциплинах, как джиу-джитсу, пара джиу-джитсу, пауэрлифтинг, бильярд, дуатлон и самбо.

Всемирные игры впервые были проведены в 1981 году в Соединенных Штатах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения