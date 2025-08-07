Трамп: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивной, достигнут значительный прогресс

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал «очень продуктивной» встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, был достигнут «значительный прогресс». В чем он выражается, президент США не уточнил.

«После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эту войну необходимо завершить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал Дональд Трамп.

Незадолго до публикации этого поста Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский президент рассказал, что обсуждалась встреча Уиткоффа и Путина в Москве, но не привёл подробностей обсуждений.

Позже в своем вечернем обращении Зеленский по итогам разговора с Трампом заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня».

«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях – ни нас, ни Соединенные Штаты», – сказал президент Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи с Уиткоффом Путин передал Трампу «некоторые сигналы по украинскому вопросу». Он назвал разговор «полезным» и «конструктивным».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа, где встретился с Владимиром Путиным. Их встреча продолжалась около трех часов. Никаких заявлений по ее окончании президент РФ и спецпосланник Дональда Трампа не делали.

Визит Уиткоффа прошел перед истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул России. Трамп требует от Путина до 8 августа полностью прекратить боевые действия. В противном случае президент США угрожает ввести вторичные санкции: торговые партнеры РФ, закупающие у нее энергоносители, могут столкнуться с трехзначными пошлинами на ввоз своих товаров в США.