Трамп планирует на следующей неделе встретиться с Путиным, - The New York Times

Архивная фотография // AP

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами американского президента.

После этого Трамп хочет провести трехстороннюю встречу, в которой будут участвовать он сам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

О таких планах Трамп рассказал в телефонном разговоре с европейскими лидерами 6 августа. В нем, в частности, участвовали премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а также Владимир Зеленский.

The New York Times отмечает, что на встречах будут присутствовать только Трамп, Путин и Зеленский. Европейских лидеров на этих переговорах не будет.

В Кремле и офисе президента Украины публикацию издания пока не комментировали.

Позже CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что несмотря на заявление Трампа, подготовить встречу в такой короткий срок будет сложно из-за предмета самих переговоров и логистических трудностей.

По данным Fox News, провести встречу с президентом США первым предложил Путин: он сообщил об этом во время переговоров со Стивом Уиткоффом, а тот передал предложение в Вашингтон.

Госсекретарь США Марко Рубио не смог подтвердить информацию, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. По его словам, возможная встреча президентов зависит от того, какого «прогресса» удастся достичь обеим сторонам. Он допустил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор Трампа и Путина, передает Sky News. На вопрос о том, введут ли США вторичные санкции в отношении России, Рубио ответил, что Трамп примет решение в ближайшие 24-36 часов.

6 августа в Москве прилетал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Он провел встречу с Путиным, которая продолжалась почти три часа. Никаких заявлений по ее итогам они не делали. В свою очередь президент США назвал встречу «продуктивной», отметив, что был достигнут «значительный прогресс».

Визит Уиткоффа прошел перед истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул России. Трамп требует от Путина до 8 августа полностью прекратить боевые действия. В противном случае президент США угрожает ввести вторичные санкции.