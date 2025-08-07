Двоих чиновников уволили после попытки переселить воспитанников детского дома из Алматы

CentralAsia (KZ) - Руководитель Управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева и глава Управления внутренней политики региона Ерик Абитов уволены после скандала с переселением детей из детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев. Об этом 6 августа написала газета «Время».

Все 122 воспитанника детдома в настоящее время переведены в состав учреждения управления образования — КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2». А здание «Баганашыла» передано в коммунальную собственность Алматы.

Ежедневно детдом посещает межведомственная рабочая группа, куда входят замакима города, депутаты гормаслихата, члены общественного совета, представители управления образования и другие.

На 2026 год запланирован капитальный ремонт здания, указано в сообщении.

Детский дом «Баганашыл» расположен в одноименном микрорайоне — одном из элитных районов Алматы, на проспекте Аль-Фараби. Общая площадь его территории составляет около двух гектаров.

В конце июля «добровольное», как указывали власти, переселение воспитанников детского дома из Алматы в Конаев (административный центр Алматинской области) обернулось вызовом полиции и потасовкой, в ходе которой стражи порядка применили к детям силу. О планах перевезти учреждение из южной столицы в область сообщалось еще весной, однако ряд воспитанников учреждения выступили категорически против этого. В происходящее пришлось вмешаться президенту — Касым-Жомарт Токаев отменил переезд и инициировал по этому поводу служебное расследование, которым сейчас занимается его администрация.

