Во Франции разгорелся крупнейший с 1949 года лесной пожар

CentralAsia (CA) - На юге Франции произошел масштабный лесной пожар, который власти назвали крупнейшим с 1949 года. По последним данным, погиб один человек, еще девять пострадали, сотни местных жителей эвакуированы, пишет DW.

Пожар начался днем 5 августа и стремительно распространился по региону Корбьер, охватив не менее 15 тысяч гектаров.

Огонь уничтожил десятки домов, автомобили и хозяйственные постройки. В сгоревшем доме в коммуне Сен-Лоран-де-ла-Кабрерис обнаружено тело пожилой женщины — по информации местных властей, она отказалась покинуть жилье. Еще один человек числится пропавшим без вести. Один пострадавший получил ожоги, опасные для жизни, семеро пожарных отравились продуктами горения.

На борьбу с лесным пожаром мобилизовано свыше 1800 пожарных и вся авиация, доступная в распоряжении французских спасательных служб. Два кемпинга эвакуированы, перекрыта часть автомагистрали A9 между Нарбонной и Перпиньяном, а также ряд местных дорог. Причины возгорания уточняются, начато расследование.

По оценке министра внутренних дел Франции Бруно Ретайо, это самый масштабный лесной пожар в стране с 1949 года, когда огнем было охвачено около 52 тысяч гектаров. Другие источники, включая министерство экологии, называют пожар в Оде крупнейшим с 1976 года. Разногласия связаны с тем, что в 1976 году ущерб был нанесен сразу несколькими очагами возгораний.

На фоне продолжающейся жары, охватившей Европу с конца июня, пожарная ситуация во Франции остается крайне сложной. В июне этого года температура в регионе Лангедок и других частях страны превышала +35°C. По данным властей, нынешнее лето уже унесло жизни более двух тысяч человек в разных странах Европы из-за экстремальной жары.