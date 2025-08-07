Умер и.о. президента Мьянмы, пришедший к власти в результате переворота

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает AP со ссылкой на Национальный совет обороны и безопасности страны. Политик умер в военном госпитале столицы Нейпьидо после продолжительной болезни.

Мьин Све был назначен исполняющим обязанности президента 1 февраля 2021 года — после военного переворота, в результате которого с поста был смещен Вин Мьин. До этого, с марта 2011 года по март 2016-го, он возглавлял правительство провинции Янгон в качестве главного министра. С 2016 года занимал должность вице-президента.

С июля 2024 года Мьин Све находился в отпуске по состоянию здоровья. По данным государственных СМИ Мьянмы, у него были выявлены неврологические расстройства и периферическая невропатия, которые не позволяли его организму выполнять повседневные функции. В последние недели пациент находился в критическом состоянии и проходил интенсивную терапию.

31 июля 2024 года в Мьянме было отменено чрезвычайное положение, введенное после переворота. Режим ЧП сохранялся несколько лет из-за нестабильности и затяжного противостояния оппозиционных сил. Военные заявляли о планах двигаться к многопартийной демократической системе и проведению всеобщих выборов.