Посольство США в Улан-Баторе приветствует нового заместителя главы миссии

Нил Вермиллион

CentralAsia (MNG) -

Нил Вермиллион — новый заместитель главы миссии в посольстве США в Улан-Баторе, Монголия.

Непосредственно до этого Нил Вермиллион занимал должность консульского координатора в Генеральном консульстве США в Сиднее и курировал консульские операции США на всей территории Австралии.

Его последней должностью в Государственном департаменте в Вашингтоне (округ Колумбия) была должность директора полевых операций Визового отдела Бюро консульских дел.

Ранее Нил работал в посольстве США в Монголии, где занимал должность регионального консула во Франкфурте и консульских отделах в Европе, Африке и Азии, в том числе и в Улан-Баторе. Нил также служил за рубежом: в Пекине, Перте, Антананариву и Софии.

Уроженец Висконсина, Нил получил степень магистра в Висконсинском университете в Мадисоне, где его исследования были сосредоточены на истории внешней политики США. Он также получил степень бакалавра по политологии и истории в Иллинойсском университете Уэслиана.

источник: MiddleAsianNews

