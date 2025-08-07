Наводнения в Пакистане усугубились из-за климатического кризиса, - исследование

CentralAsia (CA) - Сильные муссонные дожди, вызвавшие разрушительные наводнения в Пакистане с конца июня по июль, были усилены антропогенным изменением климата, говорится в новом исследовании группы World Weather Attribution (WWA), передает CNN.

Учёные установили, что с 24 июня по 23 июля в стране выпало на 10–15% больше осадков, чем обычно, что привело к массовым разрушениям и человеческим жертвам.

По официальным данным, стихия унесла жизни не менее 300 человек, повредила около 1600 домов. Один из пострадавших, 50-летний Сакиб Хассан из северного Пакистана, сообщил, что потерял свой дом, имущество и скот на сумму около 100 миллионов рупий (360 000 долларов США). Единственным предупреждением стало объявление в местной мечети за несколько минут до наводнения.

Исследователи подчеркивают, что потепление атмосферы увеличивает её способность удерживать влагу, что делает муссонные дожди более интенсивными. «Каждая десятая градуса глобального потепления усиливает осадки», — отметила Мариам Захария из Имперского колледжа Лондона, один из авторов исследования.

Климатолог Якоб Штайнер из Университета Граца заявил, что экстремальные погодные явления в регионе происходят быстрее, чем предсказывали эксперты: «То, что мы ожидали к 2050 году, уже происходит в 2025-м».

Наводнения затронули не только Пакистан, но и соседние страны. В Непале переполнение ледниковых озёр разрушило мост и плотины, в Индии наводнения и оползни привели к человеческим жертвам и исчезновениям.

Несмотря на то что Пакистан вносит менее 1% в глобальные выбросы парниковых газов, он остаётся одной из наиболее уязвимых стран к последствиям изменения климата. В 2022 году страна уже пережила разрушительный сезон муссонов, унёсший жизни более 1700 человек и нанёсший ущерб в $40 млрд.

ООН предупреждает, что существующих климатических фондов недостаточно для поддержки таких стран. В то же время развитые государства, ответственные за большую часть выбросов, финансируют климатическую адаптацию в недостаточных объемах.

Отчёт также указывает, что половина городского населения Пакистана живёт в нестабильных и уязвимых к наводнениям районах. «Устойчивое строительство и отказ от застройки в зонах риска — ключ к снижению потерь от будущих наводнений», — подчеркнула Майя Вальберг из Красного Креста.