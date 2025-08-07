На Земле ожидается самая сильная за два месяца магнитная буря

CentralAsia (CA) - Удар по магнитному полю Земли после крупной солнечной вспышки 5 августа может оказаться сильнее, чем предполагалось, 8 августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«Начало ухудшения геомагнитной обстановки ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу, — говорится в сообщении. — Ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной. Только за вчерашний день произошло 18 вспышек».

Полярные сияния при бурях такого уровня обычно видны до широт 60 градусов, но иногда спускаются до широты 50 градусов. Прогноз на видимость сияний в ночь с пятницы на субботу составят после начала геомагнитных событий, когда станет понятна их точная мощность.

Буря может не произойти, если траектория выброшенного вещества отклонится от расчетной на 3–5 градусов. Если же отклонение произойдет в другую сторону, явление окажется еще мощнее, вероятность этого составляет 5%.

Предполагалось, что облако плазмы после вспышки 5 августа оказалось выброшено не прямо к Земле, а вбок. Но после пересчета данных выяснилось, что планету заденет высокоскоростное ядро облака.

Две вспышки предпоследнего класса мощности (М) произошли на Солнце 5 августа. Продолжительность одной из них составила 12 минут. Незадолго до этого зафиксировали еще пять вспышек класса М, одна оказалась самой сильной за полтора месяца. Это было последствием всплеска солнечной активности, который начался 1 августа.