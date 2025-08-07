Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, - Кремль

экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
CentralAsia (CA) -  Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина», — рассказал он.

По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят несколько позже.

Накануне, 6 августа, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. 

После переговоров в Москве, по данным The New York Times, Трамп сообщил лидерам Европы и Украины, что сперва хочет встретиться с президентом России, а затем организовать трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

