Отчёт о крушении самолёта AZAL в Актау будет готов через несколько месяцев, - власти Казахстана

CentralAsia (KZ) - Отчёт по расследованию падения самолёта AZAL в Актау будет готов через несколько месяцев. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передает informburo.kz.

По словам Бозумбаева, часть деталей упавшего самолёта исследуют за границей. В расследовании авиапроисшествия принимают участие международные эксперты.

«Международные эксперты из разных стран участвуют в работе, которых мы привлекли. Часть оборудования до сих пор находится за рубежом на экспертизе. И она в ближайшие время придёт. В общем, стадия анализа завершается. Стадия переходит к подготовке окончательного отчёта. Думаю, набраться надо терпения. Через несколько месяцев будет окончательный отчёт», – сказал Бозумбаев на брифинге в правительстве.

Он добавил, что специальная комиссия выезжала в мае этого года в Грозный и Ростов-на-Дону для проведения рабочей встречи и посещения объектов аэронавигационной системы аэродрома. Причины повреждения самолёта должны показать результаты взрывотехнической экспертизы.

«Я насколько знаю, запросы послали в другие страны, где на вооружении находится различного рода, скажем так, оружие, которое может поражать. С таким поражающим элементом, который нашли на фюзеляже упавшего самолёта», – добавил заместитель премьер-министра.

Бозумбаев подчеркнул, что не стоит политизировать авиакатастрофу.

25 декабря 2024 года самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал в нескольких километрах от Актау. На борту находились 62 пассажира из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, а также пять членов экипажа. 38 человек погибли, в том числе шестеро казахстанцев. Выжили 29 человек, включая двух бортпроводников.

