Минпросвещения России выступило против платной школы для детей мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Запрет бесплатного обучения в школах для детей работающих в России иностранцев противоречит Конституции, считает глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Министерства просвещения Александр Реут. Его цитирует ТАСС.

«У нас по Конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации», — напомнил Реут.

Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов также предложил законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов. «Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса», — считает он.

Также Нилов предложил разработать инициативу, ограничивающую для детей мигрантов число попыток сдать тест по русскому языку.

В начале августа Минтруд предложил запретить принимать мигрантов, которые не знают русский язык, на работу водителями, продавцами и медиками — то есть по профессиям, «требующим социального взаимодействия», указали в ведомстве. В настоящее время мигранты, которые приезжают работать в Россию по правительственной квоте, на законодательном уровне освобождены от сдачи языкового экзамена.