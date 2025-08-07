69% украинцев сейчас выступают за прекращение войны с Россией путём переговоров, - опрос Gallup

CentralAsia (CA) - Опрос Gallup показал, что большинство украинцев сейчас выступают за прекращение войны с Россией путём переговоров, поскольку поддержка борьбы до победы резко снизилась с первых дней конфликта.

Хотя их надежды на вступление в НАТО и Европейский союз угасли, а одобрение руководства США резко упало, украинцы по-прежнему считают ЕС, Великобританию и США ключом к прекращению войны. Однако большинство сомневается, что это произойдёт в ближайшее время.

Спустя более трёх лет после начала войны поддержка украинцами идеи продолжения борьбы до победы достигла нового минимума. Согласно последнему опросу Gallup, проведённому в начале июля, 69% опрошенных выступают за скорейшее прекращение войны путём переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение борьбы до победы.

Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения путем переговоров.

Поддержка военных действий неуклонно снижается среди всех слоёв населения Украины, независимо от региона или демографической группы. Этот сдвиг происходит на фоне новой активизации дипломатических усилий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, предложив возобновить переговоры, в то время как президент США Дональд Трамп пытается оказывать давление на Кремль, угрожая санкциями.

Несмотря на эти шаги, конфликт практически не ослабевает. Ежедневные ракетные атаки и атаки с использованием беспилотников продолжаются, а на многих участках линии фронта продолжаются интенсивные бои.

Долгосрочное прекращение активных боевых действий в ближайшее время не ожидается

Хотя явное большинство украинцев сейчас выступает за скорейшее прекращение войны путём переговоров, большинство скептически относится к скорому завершению активных боевых действий. Каждый четвёртый (25%) считает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя лишь 5% считают это «весьма вероятным». Более двух третей (68%) считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года.

Украинцы недовольны Вашингтоном, но видят роль США в мирных переговорах

Взгляды украинцев на своего самого важного военного союзника радикально изменились с первых месяцев войны. В 2025 году 16% украинцев одобряют руководство США, в то время как 73% выражают неодобрение, что является рекордным показателем. Вся та доброжелательность, которую Вашингтон накопил в 2022 году, когда 66% одобряли руководство США, испарилась.

Напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном возросла в 2025 году после возвращения Трампа к власти. Напряженная встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля совпала с временными приостановками военной помощи США.

Напротив, восприятие Германии в этом году значительно улучшилось. Уровень одобрения Берлина руководством достиг рекордного уровня в 63%, несмотря на более осторожную позицию Германии в первые месяцы войны. Уровень одобрения России остаётся незначительным (1%), в то время как рейтинг Китая по-прежнему остаётся низким (8%), как и с начала войны.

Несмотря на резкое неодобрение руководства США, большинство украинцев по-прежнему считают, что Вашингтон играет значимую роль в урегулировании конфликта. 70% считают, что США должны играть «значительную роль» в мирных переговорах, что соответствует их взглядам на страны ЕС (75%) и Великобританию (71%). Хотя в Турции недавно прошли переговоры, 55% украинцев поддерживают их значительное участие, что заметно ниже, чем поддержка ЕС, Великобритании и США.

Надежды на быстрое вступление в НАТО и ЕС продолжают таять

Украина давно выражала желание вступить в Организацию Североатлантического договора, которую многие считают критически важной для долгосрочной безопасности страны. В первые два года войны надежды на скорое вступление в НАТО были велики, и подавляющее большинство (64% в 2022 году и 69% в 2023 году) ожидало, что Украина будет принята в течение следующего десятилетия.

Надежды на быстрое вступление в НАТО упали до 51% в прошлом году и продолжили снижаться, достигнув 32% в 2025 году, что вдвое меньше, чем в 2022 году. Между тем, процент тех, кто считает, что Украина никогда не будет принята в НАТО, подскочил до 33%, что соответствует проценту тех, кто рассчитывает вступить в течение следующих 10 лет.

Надежды на будущее в составе ЕС не так сильно упали, как на будущее НАТО, но всё ещё слабее, чем в начале войны. Незначительное большинство взрослых украинцев (52%) ожидают принятия Украины в ЕС в течение следующего десятилетия, по сравнению с 61% в прошлом году и 73% в 2022 и 2023 годах.

Итог

Хотя большинство украинцев готовы к окончанию боевых действий, мало кто ожидает, что это произойдёт в ближайшее время. Украинцы считают, что ЕС, Великобритания и США сыграют ключевую роль в прекращении войны, несмотря на то, что общественное одобрение Вашингтона резко упало.

В этом году также произошёл очередной решительный сдвиг в ожиданиях относительно быстрого вступления в НАТО: 32% теперь ожидают принятия в НАТО в течение следующего десятилетия. В связи с затягиванием дипломатических усилий будущее военных действий Украины и её отношений с международным сообществом остаётся крайне неопределённым.