Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты стали бы «вполне подходящим местом» его предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», — сказал Путин журналистам в Кремле во время своей встречи с президентом ОАЭ, который приехал в Россию.

Путин добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, но сначала, как он «неоднократно говорил», должны быть «созданы определенные условия» — а до этого «пока далеко».

По словам российского президента, заинтересованность в его встрече с Трампом «была проявлена с обеих сторон». Его помощник Юрий Ушаков говорил, что встречу предложила американская сторона. В Белом доме утверждали, что с инициативой выступила российская сторона.

6 августа Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а на следующий день помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке личной встречи Путина и Дональда Трампа. Встреча может состояться в период с 11 по 17 августа. Он заявил, что место встречи уже согласовано, но о нем объявят позже.