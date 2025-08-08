Монгольский школьник взял бронзу на Международной олимпиаде по информатике

CentralAsia (MNG) -

На 37-й Международной олимпиаде по информатике монгольский школьник ИРМУУН Чинбат завоевал бронзовую медаль. Соревнования проходили с 27 июля по 3 августа в столице Боливии — городе Сукре.

Всего в турнире участвовали более 300 подростков из 90 стран мира. Программа состязаний включала в себя два пятичасовых тура, во время которых конкурсанты должны были решить шесть алгоритмических задач.

В состав монгольской команды вошли четыре человека: три ученика из Улан-Батора, ученик 12-го класса средней школы «Эрхэт Эрдэм» ИРМУУН Чинбат, ученик 10-го класса школы Nest Education ЭРХЭМ Ганзориг, ученик 12-го класса средней школы «Сант» МАНДАХ Тувшинбаяр и один из аймака Дархан-Уул, ученик 12-го класса школы «Монгол-Оюу» АМАРСАНАА Гантөмөр.

Монголия успешно участвует в IOI каждый год с 1990 года, завоевав 11 бронзовых, две серебряные и одну золотую медали.

Лучшие результаты на олимпиаде показали два участника из Китая (98 и 92% правильно решенных задач) и Южной Кореи (95,8%). В десятку сильнейших также вошли школьники из Болгарии, Канады, Румынии и США. Всего организаторы вручили 30 золотых, 55 серебряных и 82 бронзовые медали.

Международная олимпиада по информатике проводится ежегодно с 1989 года. Следующие олимпиады пройдут в Узбекистане (2026 год) и Германии (2027 год).

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения