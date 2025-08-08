Новость для любителей алкоголя. Peddlers Gin прибывает в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Китайский бренд джина Peddlers заключил партнерское соглашение с местным дистрибьютором и импортером MSM BetaStar для запуска полного ассортимента своей продукции в Монголии.

Впервые в Монголии будет представлен полный ассортимент продукции Peddlers, включая джин Salted Plum и Rare Eastern Shanghai.

Фергус Вудворд, генеральный директор Peddlers Gin, заявил: «Мы очень рады сотрудничеству с BetaStar и её командой мирового уровня. Монголия — быстрорастущий рынок с преданными потребителями и барами».

В рамках запуска Peddlers сотрудничал с местными диджеями и создателями музыки из Tako Vintage. Бренд также объединился с Root Down, одним из лучших баров Шанхая, для проведения мероприятий на двух площадках в Улан-Баторе: Four Senses 30 июля и Sip 29 июля.

Вудворд и Рио Лю запустили Peddlers Gin в 2016 году, изначально производя крепкие напитки в гараже.

Флагманский джин бренда производится с использованием отборных ингредиентов из разных регионов Китая, включая сычуаньский перец и фрукт «Рука Будды».

«Первый шанхайский крафтовый джин» в настоящее время продается более чем в 20 странах, включая Великобританию через компанию Amber Beverage.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения