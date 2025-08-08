экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Энхжаргал завоевала золото на чемпионате мира IPSC Action Air 2025 года

CentralAsia (MNG) -  

Второй чемпионат мира IPSC Action Air проходил в Илоило (Филиппины) с 24 июля по 3 августа 2025 года.

Для стрелков в современном и комфортабельном конференц-центре Илоило было оборудовано 30 захватывающих и сложных стрельбищ IPSC Action Air. С 30 июля по 3 августа 2025 года лучшие стрелки из пневматической винтовки (AcNon Air) со всего международного сообщества IPSC съехались в Илоило.

Энхжаргал Барбаатар, государственный инспектор Департамента охраны окружающей среды столицы, соревновалась в женской подкатегории классического дивизиона и заняла первое место, завоевав золотую медаль.

Благодаря этой победе она стала чемпионкой мира в своей категории, что стало значительным достижением для Монголии.

источник: MiddleAsianNews

