Энхжаргал завоевала золото на чемпионате мира IPSC Action Air 2025 года

Второй чемпионат мира IPSC Action Air проходил в Илоило (Филиппины) с 24 июля по 3 августа 2025 года.
Для стрелков в современном и комфортабельном конференц-центре Илоило было оборудовано 30 захватывающих и сложных стрельбищ IPSC Action Air. С 30 июля по 3 августа 2025 года лучшие стрелки из пневматической винтовки (AcNon Air) со всего международного сообщества IPSC съехались в Илоило.
Энхжаргал Барбаатар, государственный инспектор Департамента охраны окружающей среды столицы, соревновалась в женской подкатегории классического дивизиона и заняла первое место, завоевав золотую медаль.
Благодаря этой победе она стала чемпионкой мира в своей категории, что стало значительным достижением для Монголии.
источник: MiddleAsianNews