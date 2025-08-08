экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия предложила возобновить авиасообщение между Улан-Батором и Москвой

CentralAsia (MNG) -  

Однако Монголия не может принимать самолеты, принадлежащие третьей стороне, а не РФ.

Российская сторона предложила возобновить прекращенные во время пандемии коронавируса регулярные авиарейсы между Улан-Батором и Москвой. Об этом сообщил министр дорожного и транспортного развития Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу во время общественного обсуждения бюджета отрасли на 2026 год.

«Российская сторона предложила возобновить регулярное авиасообщение по маршруту Улан-Батор — Москва — Берлин, которое было закрыто в период пандемии коронавируса. Мы можем принимать только самолёты, принадлежащие Российской Федерации, поскольку не можем принимать самолёты, принадлежащие третьей стороне», — сказал Дэлгэрсайхан.

В настоящее время монгольские самолёты не летают в Российскую Федерацию, однако российские авиакомпании перевозят пассажиров из Иркутска и Красноярска. В частности, «Аэрофлот» открыл новый маршрут в Улан-Батор в 2024 году по соглашению с красноярской авиакомпанией «Красавиа».

источник: MiddleAsianNews

